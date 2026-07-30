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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق مركز لزراعة الشعر ببني سويف وضبط شخصين عربيين يقومون بادارته بدون ترخيص

صحة بني سويف
صحة بني سويف
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد اللواء  عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع امتداد  تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام الذي  يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير اداره العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وذلك  بالتنسيق مع رئيس فرع جهاز حمايه  المستهلك فرع بني سويف ا  احمد مصطفي دهشان .

وذلك خلال حملة شنتها إدارة العلاج الحر بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك، من ضبط شخصين يحملان جنسيتي دولتين عربيتين، لقيامهما بإدارة مركز لزراعة الشعر دون ترخيص بمدينة بني سويف، إلى جانب عدم حصولهما على تصريح بمزاولة المهنة بالمخالفة للقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك و القانون ٥١ لسنه ١٩٨١ و المعدل بالقانون ١٥٣ لسنه ٢٠٠٤، وذلك بمشاركة اعضاء الحملة : د  كريم محمد د  سوزان عطيه د  احمد عادل  د  مايكل اشرف مساعدي مدير اداره العلاج الحر و عبد الرحمن سعد عضو  بجهاز حماية المستهلك .

صحة بني سويف بني سويف محافظ بني سويف

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