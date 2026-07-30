عصام سالم: مصدوم من رحيل جون إدوارد.. ومعتمد جمال هيمشوه لو خسر مباراتين

أكد عصام سالم، الناقد الرياضي، أن تأخر نادي الزمالك في بدء فترة الإعداد للموسم الجديد سيؤثر سلبًا على الفريق، مشيرًا إلى أن الاستعداد المبكر يمثل عنصرًا مهمًا في تجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات.

وقال سالم، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، : "تأخر الزمالك في بدء فترة الإعداد سيؤثر سلبًا على الفريق".

وعن رحيل جون إدوارد عن الزمالك قال سالم،: " أنا مصدوم من رحيل جون إدوارد عن الزمالك دي كان مشروعًا داخل نادي الزمالك، ورحيله عليه علامة استفهام".

وواصل سالم، أن جون إدوارد ساهم بشكل كبير في حصول نادي الزمالك على لقب الدوري هذا الموسم رغم العديد من الأزمات، وأنهى الأزمات الداخلية داخل الفريق، وخصوصًا غرفة الملابس.

وأشار سالم إلى أن إدارة الزمالك كانت داعمة لجون إدوارد منذ البداية، قائلًا: "الزمالك وافق منذ البداية على التعاقد معه، وترك له كل شيء، ونجح إدوارد في التتويج بلقب الدوري ولكن الأمور تغيرت في النهاية".

واختتم سالم تصريحاته قائلًا: "معتمد جمال لو مكسبش مباراتين مع الزمالك في الموسم الجديد هيمشوه".