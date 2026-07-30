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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تنفيض التراب يشعل المدرجات والمنصات.. كيف تحول احتفال محمد السيد إلى أيقونة؟

محمد السيد
محمد السيد
أمينة الدسوقي
نتيجة الثانوية العامة 2026

لم تكن اللمسة الأخيرة في نهائي الميدالية البرونزية ببطولة العالم لسلاح سيف المبارزة مجرد نقطة أنهت مباراة مثيرة، بل كانت بداية لقصة تصدرت المشهد الرياضي، بطلها المصري محمد السيد، الذي خطف الأنظار داخل الصالة وخارجها، بعدما قاد منتخب مصر إلى إنجاز تاريخي وانتزع برونزية العالم في هونج كونج، قبل أن يطلق احتفالا بسيطا في شكله، لكنه حمل دلالات واسعة وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

لحظة صنعت التاريخ

حبست الجماهير أنفاسها حتى اللمسة الذهبية الأخيرة، بعدما ظلت نتيجة مواجهة مصر والمنافس الإسرائيلي معلقة حتى الثواني الأخيرة.

وفي واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، نجح محمد السيد في حسم المواجهة بنتيجة 39-38، ليمنح منتخب مصر الميدالية البرونزية، ويكتب صفحة جديدة في تاريخ سلاح المبارزة المصري، محققًا إنجازًا غاب عن منافسات الفرق منذ 75 عامًا.

لكن القصة لم تتوقف عند الفوز.

محمد السيد

احتفال اختصر المشهد كله

ما إن حسم محمد السيد المواجهة، حتى التفت إلى الجماهير وأدى حركة "تنفيض التراب عن الكتف"، وهي لقطة سرعان ما تحولت إلى حديث الجماهير والمنصات الرياضية.

الحركة، المعروفة في بعض الرياضات القتالية، تُستخدم عادة للتعبير عن الثقة والتفوق بعد الفوز، وقد اعتبرها كثيرون رسالة تعكس الحالة النفسية للاعب عقب مباراة استثنائية، بينما رأى آخرون أنها جاءت لتعبر عن السيطرة في واحدة من أصعب مواجهات البطولة.

وخلال ساعات قليلة، انتشر الفيديو على نطاق واسع، وتصدرت اللقطة منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بأداء المنتخب المصري وطريقة احتفال بطله.

الاتحاد الدولي يوثق اللحظة

الاهتمام لم يقتصر على الجماهير فقط، إذ نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للمبارزة اللقطة الحاسمة عبر صفحاته الرسمية، واصفًا المباراة بأنها واحدة من أكثر نهايات البطولة إثارة، بعدما حسم المنتخب المصري الميدالية البرونزية باللمسة الذهبية.

وكان نشر الاتحاد الدولي للمشهد بمثابة توثيق للحظة التي تحولت سريعًا إلى واحدة من أبرز لقطات البطولة.

محمد السيد يكشف سر الاحتفال

وبعد ساعات من انتهاء المباراة، خرج محمد السيد ليكشف كواليس الاحتفال الذي أثار الجدل.

وأوضح لاعب منتخب مصر أن حركة "تنفيض التراب" لم تكن معدة مسبقًا، لكنها جاءت بصورة تلقائية لتعبر عن المشاعر التي سيطرت على لاعبي المنتخب خلال المواجهة، مؤكدًا أن نظراته واحتفاله كانا انعكاسًا للحماس والرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز.

وأضاف أن الهدف الأساسي للمنتخب كان التتويج بالميدالية الذهبية، إلا أن الرياضة تحمل دائمًا نتائج غير متوقعة، مشيرًا إلى أن الفوز بالميدالية البرونزية أمام منافس يحمل خصوصية بالنسبة للفريق منح الإنجاز قيمة معنوية كبيرة.

بطل لا يعرف سوى منصات التتويج

لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، فمحمد السيد يعد أحد أبرز نجوم سلاح المبارزة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

بدأ رحلته مع اللعبة في السادسة من عمره بمدينة طنطا، وينتمي إلى عائلة رياضية، بينما يواصل دراسته في تخصص تحليل البيانات بجامعة لونج آيلاند في الولايات المتحدة.

وخلال مسيرته، حقق سلسلة من الإنجازات، أبرزها ذهبية كأس العالم للشباب، وذهبية البطولة الأفريقية، وبرونزية الجائزة الكبرى، قبل أن يسجل اسمه في التاريخ بإحراز أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024، ثم يضيف إنجازًا جديدًا بقيادة منتخب مصر إلى برونزية العالم في هونج كونج.

برونزية صنعت أكثر من إنجاز

لم يكن تتويج منتخب مصر مجرد إضافة جديدة إلى سجل الميداليات، بل حمل رسائل عديدة؛ أبرزها أن سلاح المبارزة المصري يواصل حضوره بين كبار العالم، وأن جيلًا جديدًا من الأبطال قادر على كتابة التاريخ.

أما محمد السيد، فلم يحتاج إلى كلمات طويلة بعد الفوز، فحركة واحدة فوق منصة البطولة كانت كافية لتصبح عنوانًا لأحد أكثر المشاهد تداولًا في الرياضة المصرية، وتؤكد أن بعض الاحتفالات قد تبقى في ذاكرة الجماهير بقدر بقاء الميداليات نفسها.

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