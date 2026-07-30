زفة عرسان تنتهي بقسم الشرطة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين "ملاكى" باداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتا التراخيص" وقائديهما (طالب ، مالك مصنع – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "أول العامرية ، سيدى جابر") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 26/ الجارى بدائرة قسم شرطة أول العامرية بقصد الإستعراض إحتفالاً بحفل زفاف أحد أقاربهما.

تم التحفظ على السيارتين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.