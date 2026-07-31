مصرع وإصابة 4 شباب في تصادم دراجات نارية ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة شابين وإصابة اثنين آخرين، إثر وقوع تصادم بين عدد من الدراجات النارية، على طريق ونا القس، وذلك بنطاق قرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم بين دراجات نارية على طريق ونا القس، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وسط حالة من الاستنفار للأجهزة المعنية التي انتقلت إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من مصطفى حسين أبو سيف أبو مصبح، البالغ من العمر 19 عامًا، ومحمود حسين جمل أبو مصبح، البالغ من العمر 19 عامًا، حيث لفظا أنفاسهما متأثرين بالإصابات التي تعرضا لها جراء الحادث.

كما أسفر الحادث عن إصابة مصطفى سيد عويس جلال، 16 عامًا، باشتباه شرخ في الجمجمة، فيما أُصيب عبد الله راضي محمد عويس، 15 عامًا، بكسر مضاعف في الساق اليسرى، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، ومتابعة حالتهما الصحية من قبل الفرق الطبية المختصة.

وعقب وقوع الحادث، باشرت الجهات المختصة في بني سويف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، مع استكمال الإجراءات المقررة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي قرية قمن العروس التابعة لـ ونا القس ، عقب نبأ وفاة الشابين، حيث خيمت أجواء من الصدمة على أبناء القرية، الذين نعوا الفقيدين، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث.