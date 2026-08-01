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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على 6 متهمين بقضية خلية بولاق أبو العلا.. اليوم

المستشار محمد الشربيني
المستشار محمد الشربيني
مصطفي رجب

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، حكمها على  6 متهمين، في القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمعروفة بـ خلية بولاق أبو العلا.


تفاصيل القضية 

وكشفت التحقيقات في القضية أنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى السادس انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، والتحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والمسماة بجبهة النصرة، ووجه للمتهم الثاني تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

المستشار محمد السعيد الشربيني مجمع محاكم بدر جنايات بولاق خلية بولاق أبو العلا

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