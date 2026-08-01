تجديد حبس سائق التوك توك المتهم بالاعتداء على صحفية في أكتوبر

قررت جهات التحقيق تجديد حبس ، سائق التوك توك المتهم بالاعتداء على صحفية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة، بعدما تبين أنه خلال سير الصحفية بسيارتها الملاكي اصطدم بها قائد التوك توك من الخلف، ما تسبب في حدوث تلفيات بالسيارة، وبحسب أقوال المجني عليها، فإنها عاتبت السائق على الواقعة، فنشبت بينهما مشادة كلامية تدخل خلالها الأهالي لفضها، إلا أن المتهم تعقبها واصطدم بسيارتها مرة أخرى، وعندما نزلت لمحاولة استيقافه، صدمها، ما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، كما جرى التحفظ على مركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة.