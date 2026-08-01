محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سور مجرى العيون والسيدة عائشة

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير، ورفع الكفاءة الجارية بمنطقتى سور مجرى العيون، والسيدة عائشة ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة فى اطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وتفقد محافظ القاهرة أعمال ترميم السور الأثرى ، وإنشاء الممشى المجاور له، وتطوير منظومة الإنارة العامة حوله بإضافة أعمدة تراثية تتناسب وطبيعة المكان، وأعمال التشجير والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والمحيط العمرانى ، بما يتناسب مع القيمة التاريخية للمنطقة.





محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن الأعمال الجارية تستهدف تحويل المنطقة إلى مقصد سياحى وحضارى يربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية ، وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة أعلى معايير الجودة فى التنفيذ.

ووجه محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، وسرعة إزالة أية معوقات قد تواجه الأعمال، مع الحفاظ على المستوى الحضارى للمنطقة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاستكمال المشروع وفقًا للخطة الموضوعة، بما يعكس جهود الدولة فى تطوير القاهرة التاريخية وإبراز مكانتها كإحدى أهم المدن التراثية فى العالم.

رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.