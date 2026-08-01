حامد فارس: القاهرة نجحت في تغيير معادلة التفاوض

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن التحركات المصرية خلال الفترة الماضية أحدثت تقدماً ملموساً في مسار مفاوضات غزة، بعدما نجحت القاهرة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة ودفع مسار التوافق نحو خطوات أكثر وضوحا.

الاستحقاقات المرتبطة بالاتفاق

وأوضح فارس أن الجهود المصرية لم تقتصر على إنهاء حالة التباين بين المواقف، بل امتدت إلى خلق ضغوط سياسية دفعت إسرائيل إلى التعاطي مع عدد من الاستحقاقات المرتبطة بالاتفاق، معتبراً أن ذلك يمثل تحولاً مهماً في مسار المفاوضات.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن المرحلة الحالية تضع إسرائيل أمام اختبار حقيقي، بعدما تمكنت مصر من بناء حالة دعم إقليمية ودولية واسعة لإنفاذ الاتفاق، مؤكداً أن المسؤولية أصبحت الآن مرتبطة بمدى التزام تل أبيب بما تم التوصل إليه.

إجراءات عملية على الأرض

وشدد على أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت التفاهمات السياسية ستتحول إلى إجراءات عملية على الأرض، بما يضمن تنفيذ بنود الاتفاق وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.