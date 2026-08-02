خبير: مصر مع الدولة والهوية الفلسطينية.. وتقطع الطريق أمام مخططات إسرائيل

كشف طارق البرديسي كشف المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، أن الرؤية المصرية هي التي تحققت في قطاع غزة وهو تسليم سلاح حماس إلى لجنة وطنية تكنوقراط غير فصائلية.



وتابع خلال لقائه ، على قناة صدى البلد، أن مصر ليست مع فريق ضد آخر وإنما مع فكرة الدولة والهوية الفلسطينية.



وأكد أن مصر تجمع لا تفرق وتقرب ولا بتاعد وقطعت الطريق على إسرائيل نحو أي خلافات فلسطينية وهو ما تحقق الآن من وحدة القرار الفلسطيني ويقطع الطريق أمام أي تعنت إسرائيلي.



ولفت إلى أن رؤية الدولة المصرية تثبت الأحداث مدى دقتها وحصافتها؛ حيث حذرت في السابق من توسع دائرة الصراع وترى القاهرة ما لا يراه الآخرون.

وشدد على أنه لا يوجد بديل للدور المصري في غزة ولا يوجد دولة تدرك تعقيدات المشهد الفلسطيني مثل الدولة المصرية، وكأنها الطبيب الذي يتابع تخليق هذا الاتفاق ومن ثم تنفيذه.

وواصل طارق البرديسي كشف المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، أن اللجنة الدولية سوف تتابع مدى التزام حماس بتسليم سلاحها للجنة الوطنية وكذلك متابعة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.