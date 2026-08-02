أحمد حسن: إدارة الزمالك تجتمع باللاعبين لتحفيزهم قبل بداية الموسم الجديد

عقدت إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات الماضية، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إدارة الزمالك اجتمعت مع اللاعبين في الساعات الماضية وحرصوا على تحفيزهم والشد من أزرهم".



وقد أرسل نادي الزمالك خطابات رسمية للمرة الرابعة إلى نادي لودوجوريتس البلغاري للمطالبة بتحويل مستحقات صفقة انتقال حسام عبد المجيد والتي تقدر بـ 1.5 مليون يورو.

كما كشفت مصادر داخل نادي الزمالك ، عن قرب اتمام مذكرة تفاهم بين الزمالك وشركة كولومبية لإنشاء استاد الزمالك ومبنى فندقي.

كما نصت الاتفاقية على منح الشركة حق الانتفاع لمدة 20 عاما، على أرض جديدة يجري الاتفاق عليها.

في سياق متصل، يستعد ثلاثي الزمالك عدي الدباغ وعمرو ناصر ومحمود بنتايج للانتظام في معسكر الفريق اليوم بالعاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد.

وغاب الثلاثي عن انطلاق معسكر الزمالك أمس لظروف خاصة على أن ينضموا للتدريبات اليوم لخوض استعدادات الموسم.

وبدأت استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول مساء أمس السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، في إطار معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.