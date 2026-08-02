إزالة أدوار مخالفة للترخيص في الهرم

نفذ حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة المباني والتعديات المخالفة لشروط الترخيص، وذلك في إطار التصدي الشامل لمخالفات البناء وإعادة الانضباط، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبناء على توجيهات اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم.

وأسفرت الحملة عن التعامل الفوري وإزالة المخالفات بإحدى العقارات التابعة للقطاع الشمالي لحي الهرم، حيث تضمنت الأعمال، تكسير وإزالة حوائط وأعمدة الخرسانة الخاصة بالدور الرابع (بعد الأرضي) لقيام صاحب العقار ببنائها بالمخالفة للترخيص الصادر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لوقف أي تعديات جديدة.

وتمت أعمال الإزالة والتصدي للمخالفة بحضور محمد فتحي نائب رئيس القطاع الشمالي بحي الهرم، علي محمود مدير الإشغالات بالقطاع، رامي فارس مدير المتابعة بالقطاع، والمهندس محمد صفوت مدير التنظيم، وولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي الهرم.

وأكد حي الهرم، على استمرار الجولات الميدانية ورصد كافة مخالفات البناء في مهدها، والتعامل معها بحسم دون تهاون، حفاظا على السلامة الإنشائية ومظهر المنطقة.