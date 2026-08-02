قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
13 عربة إسعاف تتجه للموقع.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث سيارة بالأقصر
المؤبد لـ 9 متهمين والمشدد 15 سنة لعاشر في خلية أكتوبر.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
رامي جمال: المنافسة الفنية ليست مباراة كرة.. والتعصب الإلكتروني يسيء للموسيقى المصرية
اليمن.. إعلان حالة الطوارئ في مأرب بعد تفشي الحصبة وتسجيل 1600 إصابة
تفاصيل عرض أرسنال التاريخي للتعاقد مع فينيسوس
بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة
هل يجوز للمرأة الولادة عند طبيب رجل؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
قصف إسرائيلي متواصل.. استشهاد 18 فلسطينيا في غزة منذ صباح اليوم
المتحدث العسكري: انطلاق المرحلة الثانية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية
المشدد 5 سنوات لمتهم في أحداث عنف الجمالية.. وإدراج داعش على قوائم الإرهاب
رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: إسرائيل تعرقل تنفيذ اتفاق غزة بشروط جديدة
باحث: العنف جزء من البنية الفكرية للإخوان وتطور لأشكال أكثر تشددا عبر العقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس شعبة الأدوية: تطبيق «التتبع الدوائي» يمتد لـ5 سنوات.. وتأهيل المصانع والمخازن أولوية لنجاح المنظومة

الأدوية
الأدوية
محمد البدوي

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، عن تفاصيل المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التتبع الدوائي في مصر، مؤكدًا أن عددًا من مصانع الأدوية أصبح مؤهلًا بالفعل للانضمام إلى المنظومة، وفي مقدمتها المصانع التي تُصدر منتجاتها للخارج، نظرًا لامتلاكها البنية التكنولوجية والخبرات اللازمة لتطبيق أنظمة التتبع الدولية.

التزام المنشآت بالمعايير الفنية

وأوضح عوف، خلال لقائه عبر قناة الشمس، أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك البيانات الدقيقة بشأن أعداد المصانع الجاهزة، باعتبارها المسؤولة عن التفتيش والرقابة ومتابعة مدى التزام المنشآت بالمعايير الفنية المطلوبة.

نسبة مخازن الأدوية

وأشار إلى أن نسبة مخازن الأدوية المؤهلة للربط بالمنظومة لا تزال محدودة، ولا تتجاوز حاليًا 5%، وهو ما يستدعي تنفيذ خطة تدريجية لتأهيل القطاع بالكامل، لافتًا إلى وجود تعاون بين شعبة الأدوية والإدارة العامة للتفتيش بهيئة الدواء لتنظيم برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع جاهزية المخازن للعمل وفق النظام الجديد.

تداول الدواء داخل السوق المصرية

وأضاف أن هذه الخطوة تستند إلى تجربة ناجحة نفذتها هيئة الدواء سابقًا، جرى خلالها تأهيل نحو 1500 مخزن للحصول على شهادات جودة التخزين والتوزيع، مؤكدًا أن الهيئة وضعت جدولًا زمنيًا يمتد لنحو خمس سنوات لاستكمال تطبيق المنظومة على جميع حلقات تداول الدواء داخل السوق المصرية.

المستحضرات المغشوشة

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن منظومة التتبع الدوائي تمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة الدوائية، إذ تهدف في المقام الأول إلى ضمان وصول دواء آمن وسليم للمريض، ومنع تداول المستحضرات المغشوشة أو المهربة، خاصة الأدوية مرتفعة الثمن، مثل بعض علاجات الأورام، التي قد تصل قيمة العبوة الواحدة منها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.

وأوضح أن المنظومة ستسهم أيضًا في حماية الشركات الدوائية الملتزمة من المنافسة غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على حركة تداول الأدوية، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي الناتج عن تجارة الأدوية المهربة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة منظومة الدواء في مصر.

البنية التكنولوجية منظومة التتبع الدوائي التتبع الدوائي علي عوف الأدوية شعبة الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

فض الأحراز يؤجل محاكمة 43 متهما في خلية الهيكل الإدارى بالتجمع لـ 8 سبتمبر

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة امتلاك ضابط لسيارة بها حاجب رؤية ببورسعيد

المنشور

مغلق منذ 3 سنوات.. الداخلية تكشف حقيقة الادعاءات بتعرض نزيلات لانتهاكات بمركز إصلاح وتأهيل

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد