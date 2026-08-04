فولكس فاجن Amarok تظهر في ثوب جديد .. بهذا السعر

كشفت شركة Walkinshaw الأسترالية المتخصصة في تطوير السيارات عالية الأداء عن النسخة المعدلة من فولكس فاجن أماروك والتي تحمل اسم W600، لتقدم إصدارًا أكثر تميزًا.

وتعتمد هذه النسخة على الجيل الثاني من أماروك، الذي يشترك في مكوناته الأساسية مع فورد رينجر، إلا أن Walkinshaw قامت بإعادة تطوير عدد من الجوانب الخاصة بالسيارة لمنحها شخصية رياضية أكثر حداثة.

السيارة W600

تصميم السيارة W600

جاءت أماروك W600 بفلسفة تعتمد على تحسين الأداء أثناء القيادة على الطرق الإسفلتية، وشملت التعديلات التي أجرتها Walkinshaw نظام تعليق مطورًا باستخدام ممتصات صدمات Koni المزودة بتقنية Frequency Selective Damping، إلى جانب إعادة ضبط صمامات التعليق وتطوير نظام التوجيه.

السيارة W600

واعتمد الإصدار المعدل على مجموعة من اللمسات التي تمنحه مظهرًا أكثر تميزًا، حيث زودت السيارة بجنوط ألمنيوم سوداء قياس 20 بوصة، بالإضافة إلى إطارات Michelin Pilot Sport 4 SUV ، بالإضافة إلى مفهوم البيك أب المعروف عن النسخة القياسية.

محرك وأداء السيارة

تعتمد فولكس فاجن أماروك W600 على نفس محرك الديزل V6 التوربيني سعة 3.0 لتر المستخدم في النسخة القياسية، دون حصوله على أي تعديلات لزيادة القوة، وينتج المحرك قوة تصل إلى 247 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 600 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع رباعي.

السيارة W600

مقصورة أماروك W600

حصلت المقصورة الداخلية على مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي السيارة بمقاعد مكسوة بجلد Savona الفاخر مع خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية، بالإضافة إلى شعارات Walkinshaw المطرزة على مساند الرأس، ودواسات ألمنيوم ذات تصميم رياضي، كما تتضمن التجهيزات شاشة معلومات وترفيه قياس 12 بوصة، ونظام صوت Harman Kardon مكونًا من ثماني سماعات.

السيارة W600

سعر أماروك W600

يتراوح سعر أماروك W600 في السوق الأسترالي ليبدأ من 91.990 و96.540 دولارًا أستراليًا.