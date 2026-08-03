شكرا للرئيس السيسي .. الجالية المصرية بباريس : اهتمام الدولة بملف المصريين في الخارج عزز الارتباط بالوطن

أشاد صالح فرهود، رئيس رابطة الجالية المصرية بباريس، باهتمام الدولة المصرية بملف المصريين في الخارج، مؤكدًا أن هذا الاهتمام عزز ارتباط أبناء الجاليات بوطنهم وحرصهم على دعمه.



وقال "فرهود" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين بالخارج، مضيفًا: "نتقدم بالشكر للرئيس السيسي لأنه يهتم بملف المصريين بالخارج، وهذا زاد من حبنا لبلدنا، ونرى ذلك بوضوح عندما يزور الرئيس الدول الأوروبية، حيث يلتف المصريون حوله".



وأضاف أنه يقيم خارج مصر منذ 44 عامًا ويعمل في خدمة الجالية المصرية، مؤكدًا اعتزازه بوطنه ودعمه للقيادة السياسية، كما وجه الشكر لوزير الخارجية، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لملف الجاليات المصرية منذ عام 2011، ومثمنًا جهوده في التواصل مع أبناء الوطن بالخارج.



وأوضح رئيس رابطة الجالية المصرية بباريس أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج شهد تطورًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن عددًا من المطالب التي طُرحت في النسخة السابقة تم تنفيذها، بينما تعهدت الحكومة باستكمال تنفيذ باقي المطالب.



وأشار إلى أن من أبرز ملامح المؤتمر هذا العام عقد لقاء مباشر مع نواب يمثلون المصريين بالخارج، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تطور آليات الحوار والتواصل بين الدولة وأبناء الجاليات المصرية حول العالم.