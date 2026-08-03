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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الثقافي الأمريكي : مؤتمر المصريين بالخارج أصبح عيدًا وطنيًا للجاليات

المصريين بالخارج
المصريين بالخارج
هاني حسين

أكد نشأت زنفل، نائب رئيس المركز الثقافي الأمريكي، أن مؤتمر المصريين بالخارج بات يمثل مناسبة وطنية تجمع أبناء الجاليات المصرية من مختلف أنحاء العالم، مشيدًا باهتمام الدولة وقيادتها السياسية بملف المصريين في الخارج.


وقال "زنفل"  خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن مصر لها فضل كبير على أبنائها في الخارج، وإن المؤتمر يُعد بمثابة "العيد الوطني للمصريين بالخارج"، حيث يجتمع فيه نحو ألف مصري يمثلون قرابة 30 دولة، في فرصة لتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تصدر عن المؤتمر تأتي بتوجيهات من الرئيس، وتهدف إلى تيسير حياة المصريين بالخارج، ودعم الراغبين في الاستثمار داخل مصر.
وأوضح أن المشاركين يلمسون كل عام تنفيذًا لعدد من توصيات المؤتمر السابق، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع مطالب الجاليات المصرية.


وأشار زنفل إلى أن عدد المصريين بالخارج يقترب من 12 مليون مواطن، مؤكدًا أنهم يمثلون "ذخيرة الدولة ودرعها وسيفها"، ولهم دور مهم في نقل الصورة الحقيقية عن إنجازات الدولة المصرية والدفاع عن مصالحها في مختلف دول العالم.

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