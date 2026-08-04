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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تنفيذ إجراءات مرورية بمحور العصار بشبرا الخيمة

جانب من الإجراءات
جانب من الإجراءات
إبراهيم الهواري

بدأت الجهات التنفيذية بمحافظة القليوبية ، بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وحي شرق شبرا الخيمة، تنفيذ الإجراءات المرورية التي وجّه بها المحافظ.

وذلك في إطار رفع كفاءة الحركة المرورية وتعزيز عوامل السلامة لمستخدمي الطريق  في استجابة فورية للتوجيهات الميدانية التي أصدرها الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خلال جولته التفقدية أمس بمحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة.


وشهد الموقع بدء أعمال رفع جزء من الحاجز الخرساني (النيوجيرسي) لإنشاء ممر مشاة آمن بين إشارتَي المرور، بما يتيح عبور المواطنين بصورة آمنة ومنظمة، ويحد من العبور العشوائي، وفق التخطيط المروري المعتمد من إدارة مرور القليوبية.
 

كما وجّه المحافظ بسرعة استكمال الدراسة الفنية لإنشاء ممر مشاة آمن آخر أمام شارع الشعراوي بمحور العصار، وفق التخطيط المروري المعتمد من إدارة مرور القليوبية، تمهيدًا للبدء في تنفيذه، بما يسهم في توفير نقاط عبور آمنة للمواطنين، والحد من العبور العشوائي، واستكمال منظومة السلامة المرورية على امتداد المحور.
 

كما تُنفذ حاليًا أعمال التخطيط والدهانات المرورية بالموقع، والتي تشمل تحديد خطوط عبور المشاة والعلامات الأرضية والإرشادات المرورية اللازمة، تمهيدًا لتشغيل ممر المشاة وإشارة المرور فور الانتهاء من الأعمال، بما يضمن تنظيم حركة المشاة والمركبات، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والسيولة المرورية بالمحور.
 

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن سرعة تنفيذ القرارات الميدانية تمثل نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي، بما يضمن الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، وتحويل التوجيهات إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز الانضباط والسلامة المرورية.
 

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير محور العصار، وتحسين كفاءة الحركة المرورية، وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين، بما يتواكب مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية والارتقاء بجودة الحياة.

القليوبية محافظة القليوبية الجهات التنفيذية الإجراءات المرورية شبرا الخيمة

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