رفع 1300 طن مخلفات بشارع المصرف في بولاق الدكرور

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملة موسعة بقطاع حي بولاق الدكرور لرفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التواجد الميداني المستمر والتصدي لتجمعات القمامة والرتش.

وشهدت الحملة الدفع بـ 2 لودر و12 سيارة نقل كبيرة، واستهدفت رفع كافة المخلفات المتراكمة بشارع المصرف بنطاق حي بولاق الدكرور، وذلك بحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع ما يقرب من 1300 طن من المخلفات والتراكمات، مع تجريد ونظافة الموقع بالكامل لسيالة حركة المواطنين وتحسين المشهد الحضاري للشارع.

وجرت الأعمال تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، والتي تأتي ضمن خطة العمل اليومية والمكثفة التي تنفذها الهيئة للتعامل السريع مع بؤر التجمعات والرتش بكافة أحياء المحافظة.