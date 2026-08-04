وفاة الراهب القمص متاؤس المُحرقي بعد 39 سنة رهبنة

أعلن الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام "دير المحرق"، ومجمع رهبان الدير، اليوم الثلاثاء، نياحة الراهب القمص متاؤس المُحرقي، بعد رحلة طويلة في الحياة الرهبانية والخدمة امتدت لعقود.

وقال الدير، في بيان، إن الراهب القمص متاؤس المُحرقي انتقل إلى الأمجاد السماوية على رجاء القيامة، مستشهدًا بقول الكتاب المقدس: «قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرًا قد وُضع لي إكليل البر».

وُلد الأب المتنيح في 11 نوفمبر 1950، وترهب في دير المحرق يوم 14 ديسمبر 1986، قبل أن ينال نعمة الكهنوت في 7 أغسطس 2000، ثم رُقي إلى رتبة القمصية في 27 يناير 2010، ليواصل خدمته داخل الدير بمحبة وأمانة.

واختتم الدير بيانه بالصلاة أن يُنيح الرب نفسه الطاهرة في فردوس النعيم، وأن يمنح الجميع نعمة إكمال الجهاد والإيمان حتى النهاية.