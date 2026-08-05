بعد تراجع أسعارها .. مواصفات KGM أكتيون 2026 في مصر

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كي جي ام اكتيون موديل 2026

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كي جي ام اكتيون موديل 2026، وتنتمي اكتيون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات كي جي ام اكتيون موديل 2026

زودت سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها

نظام ذكى لركن السيارة .

كي جي ام اكتيون موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026، فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها كراسي كهربائية، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

محرك كي جي ام اكتيون موديل 2026

كي جي ام اكتيون موديل 2026

تحصل سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 163 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 191 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كي جي ام اكتيون موديل 2026

كي جي ام اكتيون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 125 ألف جنيه .