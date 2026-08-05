قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال يهز شمال كاليفورنيا.. هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تثير القلق في الولاية
محمد شيحة: الأمور تزداد تعقيدًا في الإسماعيلي.. والنادي ضحية مجلس الإدارة السابق
بحوزته سلاح و16طلقة.. اعتقال شخص كان يتجوّل في ملعب ترامب للجولف في كاليفورنيا
قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا
شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو
للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات .. طريقة التقديم في أكاديمية الشرطة
تحذير طبي من ارتداء «الكوروكس» .. أضرار خفية تهدّد القدمين لدى الأطفال والبالغين
إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو
لو بتقدّم في وظيفة .. طريقة استخراج فيش وتشبيه
محمد شيحة: بعض الأندية تتلاعب بالفعل في عقود اللاعبين .. والزمالك ليس من بينهم
الجيش الأمريكي يستخدم 80% من صواريخ ثاد ونصف الـ«باتريوت» خلال الحرب ضد إيران |تفاصيل
رغم قوة المنافس.. عمرو فتحي: واثق من قدرة منتخب ناشئات اليد على تخطي الصين بربع نهائي المونديال|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع أسعارها .. مواصفات KGM أكتيون 2026 في مصر

كي جي ام اكتيون موديل 2026
كي جي ام اكتيون موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كي جي ام اكتيون موديل 2026

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كي جي ام اكتيون موديل 2026، وتنتمي اكتيون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات كي جي ام اكتيون موديل 2026

زودت سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها 
نظام ذكى لركن السيارة .

كي جي ام اكتيون موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026، فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها كراسي كهربائية، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

محرك كي جي ام اكتيون موديل 2026

كي جي ام اكتيون موديل 2026

تحصل سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 163 حصان، وبها سرعة قصوي تصل إلي 191 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كي جي ام اكتيون موديل 2026

كي جي ام اكتيون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 125 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 جي ام اكتيون موديل 2026 اكتيون مواصفات كي جي ام اكتيون محرك كي جي ام اكتيون موديل 2026 سعر كي جي ام اكتيون سعر كي جي ام اكتيون موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

نموذج إجابة الفيزياء

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

يارا حسام حسن

حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

إمام عاشور

عايز حقي ناشف.. إمام عاشور يرحب بـ الكاش ويرفض فيلا الساحل لـ تجديد عقده| خاص

إبراهيم سعيد

رافعين عليا 45 قضية.. إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل أزمته مع بناته: حرام اللي بيحصل للآباء

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

الغندور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها

ترشيحاتنا

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يستقبل رئيس مركز باكو

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يستقبل رئيس مركز باكو للتعددية الثقافية لبحث آفاق التعاون

ندوة علمية

الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية بعنوان "محبة الوطن من الإيمان"

وزارة الأوقاف

حصاد إدارة الأزمات بالأوقاف: إطلاق مبادرة اسعف زميلك و400 جولة ميدانية لتعزيز السلامة

بالصور

تحذير طبي من ارتداء «الكوروكس» .. أضرار خفية تهدّد القدمين لدى الأطفال والبالغين

أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة
أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة
أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي الأخضر؟.. فوائد غير متوقعة للكبد

فوائد شرب الشاي الاخضر للكبد
فوائد شرب الشاي الاخضر للكبد
فوائد شرب الشاي الاخضر للكبد

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم 8 ساعات؟.. السبب الحقيقي لمن تجاوزوا سن الخمسين

اضطرابات النوم أكثر انتشارًا بين الأشخاص في سن الخمسين
اضطرابات النوم أكثر انتشارًا بين الأشخاص في سن الخمسين
اضطرابات النوم أكثر انتشارًا بين الأشخاص في سن الخمسين

فيديو

سامو زين

سامو زين يكشف حقيقة استخدامه الذكاء الاصطناعي في حفله بالساحل الشمالي

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد