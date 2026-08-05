مي فاروق تروّج لأحدث أغانيها وتعلن موعد طرحها عبر مختلف المنصات الموسيقية

روّجت الفنانة مي فاروق، لأحدث أعمالها الغنائية «حبايبنا»، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام المقبلة عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وشاركت مي فاروق جمهورها البوستر الرسمى للأغنية عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: “حبايبنا.. مين أول شخص جه في بالكم لما قريتوا الكلمة دي؟ استنوا أغنيتى الجديدة «حبايبنا» الخميس 6 أغسطس الساعة 6 مساء”.

وكانت قد احتفلت الفنانة مي فاروق بتخرج نجلها “مالك أشرف” في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور أسرتها، وشاركت جمهورها لحظات الاحتفال عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي فاروق مجموعة من الصور التي وثقت المناسبة، حيث ظهرت برفقة زوجها الفنان محمد العمروسي، وابنتها، إلى جانب نجلها مالك، الذي ارتدى عباءة التخرج وسط أجواء غلبت عليها السعادة والفخر.