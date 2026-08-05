تسهيل الخدمات الطبية.. دليل الحجز الإلكتروني لعيادات التأمين الصحي بعد التعديلات الأخيرة

شهدت المنظومة الصحية في مصر تحولًا فارقًا عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تعزيز استدامة الخدمات الطبية وتطوير جودتها، ومع هذا التطور التشريعي، تزايد إقبال المواطنين على البحث عن الآليات الرقمية المتاحة للكشف؛ حيث تأتي خدمة حجز عيادات التأمين الصحي إلكترونيًا في مقدمة الخيارات التي تسهل على المنتفعين اختيار المواعيد والتخصصات بسهولة، تجنبًا للتكدس وضمانًا لتقديم رعاية صحية متكاملة وسريعة لجميع الفئات.



شروط الاشتراك في منظومة التأمين الصحي

- الخدمة متاحة للمصريين الحاصلين على بطاقة رقم قومي سارية داخل محافظات التطبيق.

- لا يمكن التسجيل لمن سبق تسجيلهم مسبقًا ضمن المنظومة.

- في حال وجود بيانات غير مكتملة، يجب على المواطن التوجه لأقرب مكتب خدمة عملاء لاستكمالها ثم استكمال التسجيل من خلال المكتب.

- يحق لرب الأسرة اختيار أقرب وحدة رعاية صحية مع استلام كارت التأمين الصحي الشامل بعد اكتمال التسجيل.

- يجب التوجه إلى الوحدة الطبية المختارة لإجراء الفحص المبدئي وفتح الملف العائلي.

- بالنسبة للمواطنين غير الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، يتوجب عليهم دفع الاشتراكات بعد استكمال بيانات الدخل في مكتب خدمة العملاء لاستخراج بطاقة التأمين الصحي.

خطوات حجز عيادات التأمين الصحي في مصر إلكترونيًا

يمكن للمنتفعين حجز موعد للكشف في عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظومة الحجز، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1) الدخول إلى الموقع الرسمي لمنظومة حجز عيادات التأمين الصحي.

2) إدخال الرقم القومي للمريض والمكون من 14 رقمًا باللغة الإنجليزية.

3) اختيار صفة المنتفع وفق قانون التأمين الصحي، مثل موظف أو صاحب معاش أو طالب أو أرملة وغيرها.

4) استكمال البيانات المطلوبة، ومنها رقم الهاتف، ثم إدخال رمز التحقق أو الضغط على زر التوثيق حسب ما يظهر بالموقع.

5) تحديد المحافظة والعيادة التابعة لها، ثم اختيار التخصص الطبي المطلوب.

6) اختيار اليوم والموعد المناسب من المواعيد المتاحة.

7) الضغط على زر تأكيد الحجز، ثم الاحتفاظ ببيانات الموعد سواء بطباعتها أو تصويرها على الهاتف لتقديمها عند التوجه إلى العيادة.



رابط حجز عيادات التأمين الصحي

يمكن إجراء الحجز مباشرة من خلال الموقع الرسمي لمنظومة حجز عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي يتيح تسجيل بيانات المنتفع واختيار العيادة والتخصص والموعد المناسب إلكترونيًا، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنــــــــــــــــــــا.

طرق حجز عيادات التأمين الصحي الشامل

أتاحت منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من وسيلة لحجز المواعيد في المحافظات التي يطبق بها النظام، وتشمل:

- الاتصال بالخط الساخن الموحد 15344 لحجز موعد في أقرب وحدة أو مركز صحي.

- استخدام تطبيق حجز عيادات التأمين الصحي على الهواتف الذكية، والذي يوفر إمكانية استعراض شبكة العيادات وإتمام عملية الحجز إلكترونيًا.

- وتشمل المحافظات التي يطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.



مزايا التأمين الصحي الشامل

• يقدم نظام التأمين الصحي الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ.

• تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات الغير قادرين وبتعفيهم من المساهمات في العلاج.

• نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 450 جنيهاً فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.

• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد اقصى 1126 جنيه في المرة الواحدة.

• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1501 جنيه في المرة الواحدة.

• للمواطن حق إسترداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط.

• يُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج.

• يستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلى أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.