قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يصنع طفرة جماهيرية.. صفحة طرابزون سبور تقترب من مليوني متابع خلال ساعات
ضبطت أطراف المشاجرة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو بلطجة الحوامدية
تصعيد جديد على الجبهة الشمالية.. الجيش الإسرائيلي يطالب برد "أكثر حزمًا" في لبنان
الدعاء الذي لا يرد.. هذا النوع من الناس يستجيب الله دعاءهم فكن منهم
جاستن راسل: فوز الديمقراطيين بالكونجرس في انتخابات التجديد النصفي سيمثل ضربة لترامب تؤثر على مستقبله بالعامين المقبلين
مستني إيه؟.. 29 ألف طالب خلصوا تسجيل رغبات المرحلة الأولى
حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون
ارتفاعات متتالية.. أسعار الذهب الآن في مصر
شكرا ليس لدي زوجة.. ياسين بونو يؤكد انفصاله عن إيمان خلاد والدة نجله
عقب هبوطه.. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الخميس
صدمة بالوسط الرياضي.. صاعقة برق تنهي حياة لاعب خلال مباراة في تايلاند
ترامب: كنا نستعد لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية.. والإيرانيون طلبوا التفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه المصري ينتعش.. وهذه قيمته أمام الدولار الآن

الجنيه
الجنيه
آية الجارحي

ارتفع سعر الجنيه مقابل الجنيه عقب الاعلان بعثة صندوق النقد الدول برئاسة أمين ماتي  عن تحويل مبلغ 1.8 مليار دولار، بعد انتهاء برنامج المراجعة الدورية للاقتصاد المصري والتي تمت بالموافقة على صرف الشريحة السابعة من مبلغ القرض المقدر بـ 8 مليارات دولار، والذي تم الاثنين الماضي

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الخميس 6 أغسطس بختام التعامات ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني50.40 جنيه للشراء - 50.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 


سعر الدولار في  مصرف أبوظبي الإسلامي 50.25 جنيه للشراء و  50.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في  المصرف العربي الدولي 49.80 جنيه للشراء و  49.90 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في  بنك قناة السويس  49.80 جنيه للشراء و 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في  بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  49.79 جنيه للشراء و 49.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار في  بنك نكست  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في  بنك التعمير والإسكان  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري


سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري  49.77 جنيه للشراء - 49.87 جنيه للبيع.


البنك الأهلي الكويتي (ABK): 49.77 جنيه للشراء - 49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار في بنك مصر  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في ميد بنك 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 49.75 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.75 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 49.72 جنيه للشراء و 49.82 جنيه للبيع.
 

الجنيه الدولار سعر الجنيه سعر الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تنسيق الجامعات

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

الاحتلال الإسرائيلي

انقطاع واسع للتيار الكهربائي في تل أبيب.. فما السبب

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

الإيجار التمليكي 2026

إزاي تحجز شقة بنظام الإيجار التمليكي 2026؟.. إليك الأوراق المطلوبة وآلية السداد

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

تعليق غير متوقع من أسطورة ليفربول السابق حول انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: استقبال محمد صلاح في تركيا غير مسبوق.. وتأمينه كأنه رئيس.. وزير الخارجية: تحرك عربي إسلامي مكثف مع أمريكا وأوروبا لتنفيذ خطة غزة

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية

أشرف زكي: تفعيل حق الأداء العلني يحفظ حقوق الفنانين ويضمن عوائد متجددة عن إعادة عرض الأعمال

محمد صلاح

ناقد رياضي: محمد صلاح اختار الدوري التركي منذ فترة.. وطرابزون محطة تناسب مرحلته الجديدة

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة عبر إنستجرام |شاهد

إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة
إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة
إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة

إطلالات من تصميمها.. أحدث ظهور لـ تيا ابنة النجمة نوال الزغبي

إطلالات من تصميمها .. أحدث ظهور ل تيا ابنة النجمة نوال الزغبي
إطلالات من تصميمها .. أحدث ظهور ل تيا ابنة النجمة نوال الزغبي
إطلالات من تصميمها .. أحدث ظهور ل تيا ابنة النجمة نوال الزغبي

بعد طرح نيسان مجنايت.. 5 سيارات SUV المدمجة بالسوق المصري

سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة

احميه فى الحر .. ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد