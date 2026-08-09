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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يخوض تدريباته بمعسكر المغرب استعداداً للموسم الجديد

المصرى البورسعيدي
المصرى البورسعيدي
رباب الهواري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته اليوم الأحد، داخل معسكره المقام حاليًا في المملكة المغربية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، بعدما وصلت بعثة الفريق إلى المغرب أمس، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد.

ويستهدف الجهاز الفني للنادي المصري الاستفادة من المعسكر المغربي في رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب تجهيز الصفقات الجديدة والوقوف على مدى انسجامها مع العناصر الموجودة بالفريق، قبل بداية الموسم الجديد.

وفي إطار خطة مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، نجحت إدارة النادي في إتمام التعاقد مع 6 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن، في مختلف المراكز، لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

وجاء على رأس الصفقات الجديدة المهاجم المغربي عبد الله الزياني، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي، والذي وقع على عقد مع المصري يمتد لمدة أربعة مواسم، في خطوة تهدف إلى تدعيم الخط الهجومي للفريق.

كما تعاقد النادي مع مصطفى العش قادمًا من الأهلي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، بالإضافة إلى ياسين الملاح، لاعب فاركو، الذي انضم إلى صفوف الفريق لمدة أربعة مواسم أيضًا.

صفقات جديدة لتدعيم الفريق

وشملت قائمة الصفقات كذلك محمد شكري، القادم من الأهلي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، إلى جانب محمد أحمد سيحا، حارس مرمى الأهلي، الذي انضم إلى المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكمل النادي المصري تعاقداته حتى الآن بضم الجزائري خير الدين طوال، قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وتسعى إدارة المصري إلى استكمال تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بهدف تكوين قائمة قوية قادرة على المنافسة بقوة في مختلف البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم الجديد.


 

المصرى البورسعيدي اخبار الرياضة دورى نايل

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