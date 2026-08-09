محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بسنورس

تفقد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة سنورس، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، وكذا حصول المواطنين على الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، وذلك بحضور محمد فتحي إمام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وسيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية.

خلال الزيارة، ناقش محافظ الفيوم، المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، حول الخدمات التي يتم تقديمها بالمركز مثل؛ إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، وطلبات صلاحيات المواقع، وتوصيل المرافق، وتراخيص الهدم والبناء، وتراخيص المحال العامة والإشغالات والإعلانات.

كما ناقش موظفي المركز التكنولوجي، حول آليات نهو إجراءات المواطنين، وتطوير منظومة الأداء لتسريع وتيرة العمل بجميع الملفات.

وأكد المحافظ ضرورة تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام جميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم، في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم.

كما التقى محافظ الفيوم، عدداً من المواطنين، واستمع لمشكلاتهم وشكاواهم، ووجه بدراستها وسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.