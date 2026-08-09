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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الأسمنت اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 في مصر.. الطن بـ4000 جنيه

الاسمنت
الاسمنت
آية الجارحي

شهدت  أسعار الأسمنت  تحركات محدود لا تتجاوز الـ 20 جنيها في الطن خلال تعاملات اليوم الاحد 9-8-2026.

ويرصد موقع “صدى البلد" أسعار الأسمنت اليوم الاحد 9 أغسطس 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم 

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي اليوم

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4120 جنيها 

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3400 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3774 جنيها.

سعر طن أسمنت مخلوط اليوم

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3500 جنيه.

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت المخلوط عادي نحو 2800 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3053 جنيها.

أسعار الجبس اليوم الأحد

سجل أعلى سعر لطن الجبس نحو 2300 جنيه.

بلغ أدنى سعر لطن الجبس نحو 1600 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الجبس نحو 2035 جنيها.

الأسمنت طن الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت في مصر

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