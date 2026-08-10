قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026: استمع إلى النصائح

برج الدلو
برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بالشخصية المستقلة وحب التجديد، كما يعرف بأفكاره المختلفة وقدرته على التفكير خارج الصندوق، ويميل دائمًا إلى خوض التجارب الجديدة والبحث عن التغيير والتطور.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026

قد تستيقظ وأنت تفكر في المدفوعات، والتخطيط الشهري، أو كيفية تحقيق أقصى استفادة من جهودك. هناك الكثير من المهام، ورغم احتمال شعورك ببعض القلق، إلا أن مزاجك يبقى مستقرًا. قد يقدم لك أحد إخوتك أو أبناء عمومتك أو شخص أصغر منك سنًا نصيحة مفيدة أو تشجيعًا يساعدك على اتخاذ القرار بثقة أكبر.

توقعات برج الدلو صحيا

يصبح النشاط البدني المنتظم مفيدًا للغاية. فالمشي لفترة قصيرة، أو تمارين التمدد بين الاجتماعات، أو حتى مجرد الابتعاد عن المكتب، كلها أمور تُنعش الجسم والعقل. احرص على شرب الماء بكثرة، خاصةً إذا كان يومك يتضمن محادثات متكررة أو سفرًا. قبل النوم، دوّن المهام غير المنجزة بدلًا من التفكير فيها فقط..

توقعات برج الدلو مهنيا

 هذا يوم مثمر يُكافئ الانضباط يُساعد الصباح على المحاسبة، والمراجعة، وإعداد المحتوى، والمهام التي تتطلب الصبر والدقة. إذا واجه الطالب قرارًا هامًا، فاستمع إلى النصائح الموثوقة، ولكن اعتمد في النهاية على رأيه الشخصي. يستفيد الطلاب من الممارسة المتكررة والجهد المتواصل.

توقعات برج الدلو العاطفية اليوم

تبقى العلاقات مستقرة، وإن كانت تتطلب الصبر والتواصل الواضح إذا كنت ملتزمًا، فقد تطغى الأمور العملية، كمسؤوليات الأسرة والمصاريف وجداول العمل، على المحادثات الأولى. هذا أمرٌ يمكن التعامل معه بسهولة، لكن لا تدع المشاعر تتلاشى تحت وطأة الأمور العملية. فلفتةٌ لطيفة أو كلمةٌ طيبة قد تُحدث فرقًا كبيرًا.

توقعات برج الدلو الفترة المقبلة

 يظل العمل مستقراً، لا سيما في الأدوار التي تتضمن حل المشكلات، أو التعامل مع العملاء، أو الاهتمام بالتفاصيل. ويمكن لأصحاب الأعمال إحراز تقدم تدريجي من خلال المتابعة المستمرة، بينما قد يستفيد الطلاب من المساعدة التي يقدمها زملاؤهم في الدراسة أو شركاء الدراسة.

الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الدلو مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

أنا مخطوف.. فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد