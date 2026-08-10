طريقة عمل كورن دوج مقرمش… أحلى من المطاعم

كورن دوج مقرمش من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع البعض إلي تناولها من المطاعم.

قدمت الشيف مروة مهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كورن دوج مقرمش، فيما يلي….

مقادير كورن دوج مقرمش



● 3 قطع هوت دوج

● أسياخ خشبية

● جبن موتزاريلا مقطع أصابع

الطبقة الخارجية:

● 2 كوب دقيق

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● ¼ كوب سكر

● 1 بيضة

● 1 كوب لبن

الطبقة المقرمشة:

● بقسماط

● بانكو

● زيت للقلي

للتقديم:

● صوصات

● أوراق كابوتشا





طريقة تحضير كورن دوج مقرمش



نقطع الهوت دوج إلى نصفين بحيث يكون شكلها كالأصابع

نغرز قطعة من الهوت دوج في السيخ الخشبي ثم نغرز معها قطعة من جبن الموتزاريلا

نكرر العملية حتى تنتهي الكمية بحيث يكون في كل سيخ كمية متساوية من الجبن والهوت دوج

نبدأ بتحضير الطبقة الخارجية فننخل الدقيق في وعاء ونضيف الملح والسكر والبيض واللبن ونحرك حتى تمتزج تماماً ويصبح لدينا عجينة لينة وثقيلة القوام

نصب العجينة في كوب ونغمر الأسياخ بها ثم نغطي كلاً منها بالبقسماط والبانكو

نضع أسياخ الكورن دوج في زيت قلي غزير على نار متوسطة ونقليها ونقلبها حتى تصبح ذهبية من جميع الأطراف

نصفيها جيداً من الزيت ونقدمها ساخنة مع الكاتشب والمستردة حسب الذوق