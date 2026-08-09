رفع 113 حالة إشغال خلال حملة مكبرة في حي شمال الغردقة

شنّ حي شمال الغردقة، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر وقسم شرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق الحي، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لإعادة الانضباط والقضاء على الإشغالات والمخالفات.

واستهدفت الحملة ميدان الدهار، وشارع الكنيسة، وشارع البازارات، والمنطقة الواقعة خلف الأتوبيس، حيث جرى المرور على المحال والمنشآت التجارية، ومراجعة التراخيص والتأكد من سريان رخص المحال والإشغالات، ومدى التزام أصحاب الأنشطة بالاشتراطات والقواعد المنظمة.

وأسفرت الحملة عن رفع 113 حالة إشغال فوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال المرور والتفتيش.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات الميدانية بصورة دورية بمختلف مناطق حي شمال الغردقة، بهدف الحفاظ على الانضباط بالشارع، ومنع التعدي على الأرصفة والطرق، والتصدي لأي إشغالات أو مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.