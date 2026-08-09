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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسكندرية: تشديد الرقابة على المنافذ التموينية والمخابز البلدية

تموين الإسكندرية: تشديد الرقابة على المنافذ التموينية والمخابز البلدية
تموين الإسكندرية: تشديد الرقابة على المنافذ التموينية والمخابز البلدية
أ ش أ

وجه المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والمخابز البلدية، والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب فى السلع المدعمة.

وذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية - في بيان اليوم /الأحد/- أنه في هذا السياق، قامت إدارة تموين شرق، برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة، وإشراف خالد عوض رئيس الرقابة، بتنفيذ حملات رقابية على عدد من المنافذ التموينية والمخابز البلدية.

وأشارت إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 10 محاضر، شملت تصرف في 986 سلعة تموينية مدعمة، بالإضافة إلى إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، بأوزان مخالفة وشرائح مختلفة، عدم وجود لوحة بيانات بالمخبز، عدم نظافة أدوات العجين، متابعة توزيع الخبز البلدى بالمنافذ المتنقلة.

وأوضحت أنها حرصت على توفير الخبز البلدى المدعم للمواطنين، من خلال توزيع 40 ألف رغيف خبز بلدي للمواطنين من خلال المنافذ المتنقلة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والمخابز البلدية، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم ضبطها.

المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية المنافذ التموينية والمخابز البلدية الإضرار بحقوق المواطنين التلاعب فى السلع المدعمة

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