قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام لاتهامه بالتحرش بـ 3 سيدات أثناء تقدمها للعمل بشركة المملوكة له بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من مالك إحدى الشركات لقيامه بالتحرش بها أثناء تقدمها للعمل بشركة المملوكة له بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة من (3 سيدات – مقيمات بمحافظة القاهرة) بتضررهن من (مالك إحدى شركات الدعاية والإعلان) الكائنة بدائرة القسم لقيامه بالتحرش بهن حال تقدمهن للعمل بالشركة ملكه .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.