نائب يشيد ببحث ضخ استثمارات باكستانية جديدة في قطاعات الغزل والنسيج بمصر

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث ضخ استثمارات باكستانية جديدة في قطاعات الغزل والنسيج بمصر.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

تنظيم منتدى مصري باكستاني

واتفق الجانبان على تنظيم منتدى يجمع ممثلي مجتمعي الأعمال في البلدين، للتعرف على متطلبات ومقترحات الجانبين لتعزيز التعاون الاستثماري، واستكشاف أفضل الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات ذات الاهتمام، وتسهيل عقد الشراكات الاستثمارية خاصةً بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الجانبين.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار على أهمية استغلال التقارب السياسي والعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين لدفع العلاقات الاستثمارية إلى مستويات أعلى، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة سبل الدعم للاستثمارات الباكستانية في مصر وإزالة أي عوائق تواجهها.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة أن كبرى الشركات المصرية مهتمة بعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الباكستاني في الأنشطة التي تتمتع فيها باكستان بتفوق تقني، مثل قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والبطاريات الكهربائية ووسائل النقل.

من جانبه، قال السفير عامر شوكت إن الاستثمارات الباكستانية التي تدفقت إلى مصر في السنوات القليلة الماضية، تسعى إلى التوسع حالياً، مع اهتمام باكستاني بضخ استثمارات جديدة في قطاعات النسيج والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى نقل سلسة الإنتاج الكاملة الخاصة بصناعة الدراجات الكهربائية، من إنتاج البطاريات، مروراً بصناعة هياكل الدراجات وبرمجيات التشغيل، نهايةً بإعادة تدوير البطاريات.

وقال سفير باكستان إن تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنوات عديدة يحفز دول أسيا على عقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري، لتغطية السوق المحلي ثم الانطلاق لباقي دول القارة، لتحقيق الاستفادة المشتركة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تربط مصر بالقارة صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم.

وأضاف السفير عامر شوكت أن الجانب الباكستاني يسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والبنية التحتية والاستثمار الزراعي، وهي قطاعات حققت فيها مصر طفرات هائلة خلال السنوات الماضية وتراكم خبرات يمكن للاقتصاد الباكستاني الاستفادة منه.