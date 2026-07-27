الوزراء : الرئيس السيسي له رؤية ثاقبة ومستنيرة في تطوير صناعة الغزل والنسيج

قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إنه سعيد بزيارة شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، واصفًا إياها بأنها «مفخرة لمصر» وقلعة صناعية كبرى، مؤكدًا أن ما تحقق لا يقتصر على تجديد أو رفع كفاءة المصانع القائمة، وإنما يتمثل في إنشاء مصانع جديدة بالكامل تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية القادمة من سويسرا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وأضاف في لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، على هامش زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن تنفيذ المشروع يتم بأيدٍ مصرية، سواء من العمال أو المهندسين أو شركات المقاولات المصرية التي أنشأت هذه المصانع، مشيرًا إلى أن ما شاهده يعكس نقلة من الصناعة التقليدية إلى صناعة حديثة تقوم على أعلى معايير الجودة.

وتابع الدكتور حسين عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الغزل والنسيج، انطلاقًا من رؤية وصفها بالمستنيرة والثاقبة.

ولفت، إلى أن الرئيس أكد في أكثر من مناسبة أن هذه الصناعة تاريخية وتمتلك علامة تجارية معروفة على مستوى العالم، وأن اسم المحلة لا يزال يحظى بمكانة دولية، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل امتدادًا للفكر الوطني الذي أرسى دعائمه طلعت باشا حرب قبل مائة عام مع انطلاق صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الجميع ممتن لهذا التوجه الذي تُرجم على أرض الواقع في صورة قلاع صناعية حديثة، موضحًا أن هذه المصانع قادرة على إنتاج منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية، إلى جانب توفير كميات كبيرة للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية ودول أوروبا الغربية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

