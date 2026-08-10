الصين تفرض ودائع لمكافحة الإغراق على واردات جوز البقان الأمريكية والمكسيكية

فرضت الصين ودائع مرتفعة على موردي جوز البقان من الولايات المتحدة والمكسيك لمكافحة الإغراق، لتضيف بذلك مصدرًا جديدًا للتوتر التجاري قبل أسابيع من قمة متوقعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم ، إن جوز البقان القادم من البلدين يُباع في الصين بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، مستندة إلى النتائج الأولية لتحقيق أجرته في هذا الشأن، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وبحسب الوزارة، فإنه بداية من غدًا الثلاثاء، سيتعين على مستوردي جوز البقان الأمريكي دفع وديعة بنسبة 54.3%، بينما ستتراوح معدلات الودائع على الواردات القادمة من المكسيك بين 17.8% و51.6%.

ويأتي القرار في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وبكين إلى إبقاء الاستعدادات جارية لزيارة شي المرتقبة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، رغم أن تجدد تبادل القيود التجارية والتكنولوجية يزيد الضغوط على الهدنة الهشة بين البلدين.

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي سلسلة من الإجراءات المضادة، شملت فرض عقوبات على كيانات أمريكية وتشديد القيود على صادرات مرتبطة بالطائرات المسيّرة.

وتراجعت واردات الصين من جوز البقان الأمريكي بشكل حاد بعد ارتفاعها في 2024، لتبلغ 6.9 مليون دولار فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 77.2 مليون دولار قبل عامين، وفي المقابل، زادت الصين مشترياتها من البقان القادم من جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن أي شركة أمريكية لم تشارك في التحقيق، ما دفع السلطات إلى تطبيق معدل الوديعة البالغ 54.3% على جميع الإمدادات الأمريكية، مضيفة: "لطالما اتسم استخدام الصين لإجراءات المعالجة التجارية بالحذر وضبط النفس"، متعهدة بحماية حقوق الأطراف المعنية قبل إصدار القرار النهائي.

وبدأ تحقيق السلطات الصينية الذي ذكرته وزارة التجارة في سبتمبر الماضي بموجب لوائح مكافحة الإغراق، وكان جوز البقان الأمريكي قد خضع بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 10% في مارس 2025، بعدما ردت الصين على الرسوم التي فرضها ترامب.

وسبق أن كان جوز البقان في قلب الحرب التجارية خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، عندما ردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 47% على البقان الأمريكي، ما حرم مزارعين في ولايتي جورجيا وأريزونا من سوق تصدير رئيسية.