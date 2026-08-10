مصرع 20 شخصا وتضرر 6 مطارات إثر الزلزال المدمر

أعلنت السلطات الكولومبية أن الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم الإثنين، أسفر عن مصرع 20 شخصا وتضرر ستة مطارات.

وأكدت هيئة الطيران المدني الكولومبية - بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" - أن الزلزال تسبب في إلحاق الضرر بستة مطارات في أماكن متفرقة من البلاد، كما توجد حالة من الذعر في مدينة كالي بسبب مخاوف من حصار مدنيين تحت الأنقاض في عدة مبان.

ومن جهته، أعلن عمدة مدينة كالي أن 20 مبنى قد أنهاروا تمامًا نتيجة الزلزال المدمر، كما لقى 18 شخصًا مصرعهم في مدينة بيرييرا، واثنان لقيا مصرعهما في مدينة مانيزاليس.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قد ضرب كولومبيا، في وقت سابق اليوم، حيث شعر به سكان العاصمة بوجوتا والولايات المجاورة لها.