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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بين المصيف والمعاملات المصرفية .. بنك التعمير والإسكان يوسع خدماته في الساحل الشمالي

التعمير والاسكان
التعمير والاسكان
أحمد عبد القوى

 

يتيح بنك التعمير والإسكان باقة متنوعة من الخدمات المصرفية عبر شبكة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مناطق الساحل الشمالي، تزامنًا مع زيادة الإقبال على المناطق الساحلية خلال موسم الصيف.

وتشمل الخدمات المتاحة من خلال الماكينات تنفيذ عدد من المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، بما يوفر لهم سهولة الوصول إلى الخدمات المالية دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك.

ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على تعزيز انتشار خدماته المصرفية وتوفيرها بالقرب من العملاء، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات مرتفعة خلال مواسم الإجازات والعطلات.

ويمكن للعملاء التعرف على مواقع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والوصول إلى أقرب ماكينة من خلال القنوات الرسمية للبنك، بما يسهم في تسهيل إجراء المعاملات المصرفية على مدار اليوم.

كما يواصل بنك التعمير والإسكان تطوير خدماته وقنواته المصرفية لتلبية احتياجات العملاء، ودعم توجهات التحول الرقمي وتعزيز سهولة الحصول على الخدمات المالية في مختلف المناطق.

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