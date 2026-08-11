طريقة عمل الدجاج المسحب في المنزل.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الدجاج المسحب في المنزل، باعتباره من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها مع الأرز أو البطاطس والسلطات، كما يتميز بسهولة تحضيره وتتبيله حسب الرغبة.

مكونات الدجاج المسحب

تحتاج الوصفة إلى دجاجة كاملة مسحبة من العظم، بالإضافة إلى 3 ملاعق كبيرة من الزبادي، وملعقتين كبيرتين من الزيت، وعصير ليمونة، وملعقة كبيرة من الخل، مع البابريكا والثوم المفروم والبصل البودر والكركم والملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ.

طريقة تحضير الدجاج المسحب

في البداية، تُغسل الدجاجة جيدًا وتُجفف، ثم تُخلط مكونات التتبيلة معًا حتى تتجانس. تُدهن الدجاجة بالتتبيلة من جميع الجهات، مع الحرص على إدخال جزء منها أسفل الجلد للحصول على مذاق أفضل.

تغطى الدجاجة وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل تركها طوال الليل حتى تتشرب التتبيلة جيدًا.

بعد ذلك، توضع الدجاجة في صينية بحيث يكون الجلد لأعلى، وتُغطى بورق الفويل، ثم تدخل فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تتراوح بين 35 و45 دقيقة، بحسب حجم الدجاجة.

وفي المرحلة الأخيرة، يرفع الفويل، وتُدهن الدجاجة بالقليل من الزيت أو الزبدة، ثم توضع تحت الشواية حتى يكتسب الجلد لونًا ذهبيًا ويصبح مقرمشًا.

ويفضل ترك الدجاج المسحب لمدة 10 دقائق بعد خروجه من الفرن قبل تقطيعه وتقديمه، للحفاظ على عصارة اللحم والحصول على قوام طري وشهي.