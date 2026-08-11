مواصفات اكسييد اى اس 2027 السيدان

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اكسييد اى اس موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد اى اس موديل 2027، وتنتمي اي اس لفئة السيارات السيدان .

أبعاد اكسييد اى اس موديل 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

تأتى سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4945 مم، وعرض 1978 مم، وارتفاع 1485 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3000 مم .

محرك اكسييد اى اس موديل 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

تستمد سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 261 حصان، وبها بطارية سعة 34 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي 200 كم/ساعة بالاعتماد علي البطارية، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ اكسييد اى اس موديل 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

زودت سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات اكسييد اى اس موديل 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

تمتلك سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

سعر اكسييد اى اس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 440 ألف جنيه .