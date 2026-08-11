مدبولي: «حياة كريمة» أحد أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أحد أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية، مشددًا على أن المبادرة تستهدف تغيير شكل الحياة في القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية بمحافظة الغربية، إن الدولة تواصل العمل في مشروعات «حياة كريمة» رغم التحديات المختلفة التي تواجه عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم في تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء: «كل يوم بنواجه تحديات وبنحاول نتعامل معاها»، موضحًا أن الدولة وصلت إلى مراحل متقدمة في استكمال ما تم تنفيذه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بالتزامن مع الاستعداد والتوسع في تنفيذ المرحلة الجديدة.

وأشار إلى أن ما تحقق على الأرض خلال الفترة الماضية يمثل خطوة مهمة في استكمال مستهدفات المبادرة، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم المشروعات التي تستهدف تحسين الخدمات والبنية الأساسية داخل القرى المصرية.