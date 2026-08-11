بضاعة بـ 95 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع (ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات، استعراض قوة، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه" أحدهم محكوم عليه بالإعدام فى جناية قتل عمد) بنطاق محافظة "أسيوط" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 650 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة - 144 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (96) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



