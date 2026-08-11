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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أودعوا شقيقتهم بمصحة نفسية.. عقوبات رادعة للممتنعين عن تسليم الميراث

عقوبات عدم تسليم الميراث
عقوبات عدم تسليم الميراث
محمد الشعراوي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أفراد أسرتها لقيامهم بإيداعها إحدى المصحات النفسية عنوةً لإرغامها على التنازل عن ميراثها ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (القائمة على النشر – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (والدتها، شقيقها، نجل عمومتها) لقيامهم بتاريخ 16/يونيو الماضى بإيداعها إحدى المصحات النفسية رغماً عنها وذلك لاعتراضهم على رغبتها فى الزواج من أحد الأشخاص وقيام شقيقها بمساومتها بالتنازل عن ميراثها مقابل خروجها من المصحة المشار إليها. 

أمكن ضبط المشكو فى حقهم (مقيمون ببنى سويف) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

شدد  قانون المواريث العقوبات على كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه القانوني من التركة، أو يتعمد حجب مستند يثبت حقه في الميراث، مؤكدًا أن المساس بالأنصبة الشرعية جريمة يُعاقب عليها القانون.

وينص القانون على معاقبة كل من يرفض تسليم الميراث المستحق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تمتد العقوبة إلى من يحجب سندًا يؤكد نصيب وارث، أو يمتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وفي حالة تكرار الجريمة (العود)، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، في رسالة واضحة بأن الدولة تتصدى لمحاولات حرمان الورثة من حقوقهم القانونية.

الصلح جائز

وأجاز القانون التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات، حيث يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكلائهما، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

وشدد القانون شدد على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية للمضرور من الجريمة، بما يضمن الحفاظ على حقه في المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر. 

تسليم الميراث الشرعي عقوبة منع تسليم الميراث الشرعي عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي قانون الميراث

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