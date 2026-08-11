قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من يحمي بيانات المصريين من الاحتيال؟.. سؤال برلماني للحكومة بشأن شرائح المحمول المجهولة

النائبة هبة غالي
النائبة هبة غالي
حسن رضوان

تقدمت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقييم الآثار الأمنية والاقتصادية لظاهرة شرائح المحمول المجهولة، وتدابير الحماية المباشرة للبيانات الشخصية للمواطنين.

وأشادت النائبة هبة غالي بالقرار الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية ضبط مخالفات تتعلق ببيع وتفعيل شرائح هاتفية دون استيفاء البيانات والمستندات القانونية اللازمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا لإعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات، والتعامل بحسم مع أي ممارسات قد تهدد الأمن القومي أو تعرض بيانات المواطنين للخطر.

حماية بيانات المصريين من الاحتيال وانتحال الهوية


وأكدت أن استمرار ظاهرة الشرائح المجهولة يفرض تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، خاصة مع إمكانية استغلال تلك الخطوط في عمليات الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني والمعاملات المشبوهة، فضلًا عن صعوبة تتبع مرتكبي الجرائم، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الثقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الرقمية.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الخطة الزمنية والآليات الفنية التي يتبعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإجراء مسح شامل لقواعد بيانات المشتركين وتطهيرها، بما يضمن عدم تكرار المخالفات التي أدت إلى إحالة الشركات للنيابة العامة.

كما تساءلت عن الأطر التنظيمية التي تضمن إلزام شركات الاتصالات ووكلائها المعتمدين باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، مثل البصمة أو التعرف على الوجه، عند إصدار شرائح المحمول، بما يسهم في الحد من عمليات التلاعب والتزوير وانتحال الهوية.

وشددت النائبة هبة غالي على ضرورة توفير إجراءات سريعة وميسرة للمواطنين للاستعلام عن جميع أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وإلغاء أي خطوط غير معلومة فورًا، سواء من خلال تطبيق «متصل» أو عبر مكاتب الخدمة، دون تحميل المواطن أعباء مالية أو إجراءات إدارية معقدة.

كما طالبت بالكشف عن آليات التكامل والربط الفوري بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي والجهات الأمنية المختصة، للتعامل مع المحافظ الإلكترونية والمعاملات المالية المرتبطة بخطوط يثبت وجود شبهة بشأن عدم تطابق هوية الحائز الفعلي مع البيانات المسجلة.

وأكدت النائبة هبه غالي  أن حماية بيانات المواطنين لم تعد مجرد قضية تنظيمية تخص قطاع الاتصالات، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الاقتصادي والمجتمعي والتحول الرقمي، مطالبة بتشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل شرائح المحمول، وسد جميع الثغرات التي يمكن أن تستغل في ارتكاب جرائم إلكترونية أو مالية.

وطالبت غالي بإفادة المجلس كتابةً بالردود والإجراءات الحكومية المتخذة بشأن هذه الملفات، وفقًا للمدد والأحكام المنظمة بلائحة مجلس النواب.

مجلس النواب النائبة هبة غالي المستشار هشام بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

ترشيحاتنا

تريزيجيه

رسميا.. الرياض السعودي يعلن التعاقد مع تريزيجيه | صور

الأهلي

الأهلي يبحث عن مباراة ودية جديدة قبل مواجهة برشلونة

بن رمضان

الأهلي يتراجع عن ضم بديل بن رمضان ويحسم مصير داري

بالصور

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد