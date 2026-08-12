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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة سياسية : الضغط الاقتصادي على إيران يمكن أن يكون أداة للتفاوض بدلًا من القتال

إيران
إيران
هاني حسين

قالت الخبيرة في مفاوضات السلام والأمن أنتي هيربرج، إنّ الضغوط الاقتصادية على إيران يمكن أن تؤدي إلى وجود بعض الامتيازات لبعض الأطراف، موضحة أن الضغوط مثل العقوبات والقيود على الصادرات يمكن أن تؤدي إلى تغيير سلوك بعض الأطراف.


وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه هي الفكرة من مفاوضة إيران مع مجلس الأمن من خلال الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه إذا كانت إيران قد استعدت لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم وتقديم هذه التنازلات، فإن السؤال هو ما المزايا التي ستتلقاها في المقابل، والتي قد تتمثل في تخفيف العقوبات والانفتاح الدبلوماسي.


وأكدت أن هناك حاجة إلى إجابة عن هذه الأسئلة من أجل حلحلة المفاوضات وتعزيز منطقها، موضحة أن ما يهم هنا هو «المنفعة المتبادلة والمشتركة»، بحيث يكون هناك تنازل من طرف وتنازل من الطرف الآخر.

وأضافت أن الضغط في هذه الحالة يصبح «أداة للتفاوض بدلاً من القتال»، متابعةً، أنه من السهل اعتبار تشديد الحصار على صادرات النفط الإيرانية واضطراب عمليات التصدير قصة نفط إيرانية، لكن مضيق هرمز يذكر بأمن الطاقة العالمي والإنساني، وكذلك الارتباط بين الوضع الإنساني وسوق الطاقة.

وأشارت إلى أن الكثير من النفط العالمي يتدفق عبر مضيق هرمز بشكل يومي، موضحة أنه عندما اضطرب هذا التدفق، ظهرت مشكلات في كافة أنحاء الاقتصاد العالمي.

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