نجلاء العسيلي : مشروعات الدولة تعيد رسم خريطة التنمية .. وأمن الطاقة مفتاح جذب الاستثمارات

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قدرة الدولة على تلبية احتياجات الطاقة والتوسع في المشروعات التنموية، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لبناء اقتصاد قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن أمن الطاقة يمثل أحد أهم ركائز التنمية وجذب الاستثمارات، موضحة أن قدرة الدولة على توفير احتياجات القطاعات المختلفة من الطاقة تمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة، وتدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والسياحية والعمرانية، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل.

معدلات البطالة إلى أقل من 6%

وأضافت أن التراجع المستمر في معدلات البطالة إلى أقل من 6% يعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الحكومية في دعم سوق العمل، مشيرة إلى أن المشروعات القومية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، لم تقتصر على تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في القرى، وإنما ساهمت أيضًا في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشادت عضو مجلس النواب بما تشهده منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح من طفرة تنموية وعمرانية وسياحية، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في استغلال المقومات الاقتصادية والسياحية للمحافظة، وتفتح المجال أمام آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسياحة الأجنبية.

إنشاء الغرف الفندقية بالساحل الشمالي

وأكدت العسيلي أن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالساحل الشمالي يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، بما يسهم في جذب المزيد من السائحين وتعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

تنمية المحافظات الحدودية والمناطق الساحلية

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن تنمية المحافظات الحدودية والمناطق الساحلية يجب أن تسير بالتوازي مع الحفاظ على حقوق المواطنين، مشيدة بتأكيد رئيس الوزراء احترام الدولة لأهالي مطروح وحرصها على تقنين أوضاعهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.

واكد العسيلي على أن ما تشهده مصر من مشروعات في مختلف القطاعات يعكس رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحويل فرص التنمية إلى وظائف واستثمارات وتحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين، مشددة على أن استمرار الدولة في دعم المشروعات الكبرى يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة.