قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ
ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم
القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الزمالك.. وموقف سيراميكا والمصري من ضمه
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نجلاء العسيلي : مشروعات الدولة تعيد رسم خريطة التنمية .. وأمن الطاقة مفتاح جذب الاستثمارات

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قدرة الدولة على تلبية احتياجات الطاقة والتوسع في المشروعات التنموية، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لبناء اقتصاد قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن أمن الطاقة يمثل أحد أهم ركائز التنمية وجذب الاستثمارات، موضحة أن قدرة الدولة على توفير احتياجات القطاعات المختلفة من الطاقة تمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة، وتدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والسياحية والعمرانية، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل.

 معدلات البطالة إلى أقل من 6%

وأضافت أن التراجع المستمر في معدلات البطالة إلى أقل من 6% يعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الحكومية في دعم سوق العمل، مشيرة إلى أن المشروعات القومية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، لم تقتصر على تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في القرى، وإنما ساهمت أيضًا في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشادت عضو مجلس النواب بما تشهده منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح من طفرة تنموية وعمرانية وسياحية، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في استغلال المقومات الاقتصادية والسياحية للمحافظة، وتفتح المجال أمام آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسياحة الأجنبية.

إنشاء الغرف الفندقية بالساحل الشمالي

وأكدت العسيلي أن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالساحل الشمالي يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، بما يسهم في جذب المزيد من السائحين وتعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

 تنمية المحافظات الحدودية والمناطق الساحلية

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن تنمية المحافظات الحدودية والمناطق الساحلية يجب أن تسير بالتوازي مع الحفاظ على حقوق المواطنين، مشيدة بتأكيد رئيس الوزراء احترام الدولة لأهالي مطروح وحرصها على تقنين أوضاعهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.

واكد العسيلي  على أن ما تشهده مصر من مشروعات في مختلف القطاعات يعكس رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحويل فرص التنمية إلى وظائف واستثمارات وتحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين، مشددة على أن استمرار الدولة في دعم المشروعات الكبرى يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة.

مجلس النواب مصطفى مدبولي نجلاء العسيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

لون البول البرتقالي

أسباب لون البول البرتقالي.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج إلى طبيب؟

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

ساندوتش

صحيح ولذيذ.. إزاي تعمل ساندوتش منخفض السعرات الحرارية

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد