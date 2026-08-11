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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : ميكنة المنظومة الضريبية خطوات أساسية لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي

التيسيرات الضريبية
التيسيرات الضريبية
محمد الشعراوي

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار، خاصة في ظل الدور المتزايد الذي يقوم به القطاع الخاص في دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وأوضح في تصريحات خاصة أن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات والفحص والمنازعات الضريبية من شأنه تخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الالتزام الطوعي، إلى جانب تشجيع الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأشار العطار إلى أهمية ما تتضمنه الإصلاحات الجديدة من إجراءات تستهدف توضيح القواعد الضريبية وتوفير حوافز للممولين الملتزمين، فضلًا عن تطوير منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بما يتناسب مع احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية.

منظومة ضريبية أكثر وضوح

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تطوير النظام الضريبي يجب أن يستند إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المستثمرين والممولين، بما يضمن وجود منظومة واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق.

وشدد على أهمية توفير قنوات فعالة وسريعة للتواصل مع الممولين وحل المنازعات، بما يقلل من فترات الانتظار والإجراءات المعقدة، ويمنح المستثمر مزيدًا من الثقة في بيئة الأعمال.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ولفت العطار إلى ضرورة إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا خاصًا عند تطبيق الإصلاحات الضريبية، باعتبارها من أهم مصادر التشغيل والإنتاج، مؤكدًا أن تيسير الإجراءات أمام هذه المشروعات يمكن أن يشجع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

الميكنة طريق لتقليل الأعباء

ودعا إلى مواصلة التوسع في التحول الرقمي وربط المنظومة الضريبية بالجهات الحكومية ذات الصلة، بما يقلل التعاملات الورقية والاحتكاك المباشر، ويساعد على إنجاز الخدمات بصورة أسرع وأكثر دقة.

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