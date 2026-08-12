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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ألفاظ خارجة .. تفاصيل حبس صانعة محتوى بالجيزة على ذمة التحقيقات

المتهمه
المتهمه
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها ببث فيديوهات تحتوى على ألفاظ خارجة.

تفاصيل القضية 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات تحتوى على ألفاظ خارجة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى)، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس صانعة فيديوهات تحتوى على ألفاظ خارجة ألفاظ خارجة النيابة العامة

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