قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كسوف الأقصر 2027.. ظاهرة فلكية نادرة تكشف أسرار الشمس
طريقة الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية والأوراق المطلوبة 2026
يبدأ بعد 9 أيام .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
بالخطأ.. مقتل إيراني وهندي على يد مصري في الكويت
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بأسيوط
تفاصيل جلسة حسين لبيب مع عبدالله السعيد بعد أنباء فسخ التعاقد
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية
سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
منظمة دولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عُمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دورة تدريبية بحقوق بنها عن مهارات البحث العلمي وإعداد الدراسات القانونية

جانب من الدورة
جانب من الدورة
إبراهيم الهواري

نظمت كلية الحقوق بجامعة بنها، دورة تدريبية بعنوان «مهارات البحث العلمي وكيفية إعداد الأبحاث والدراسات القانونية وتجنب الوقوع في الأخطاء الشائعة في مجال الأبحاث العلمية»، وذلك في إطار حرص الكلية على دعم البحث العلمي وتنمية مهارات الباحثين وطلاب الدراسات العليا.
جاء ذلك تحت برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منصور حمزة، عميد كلية الحقوق، وحاضر فيها الدكتور السيد عبد الحميد فودة، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وقال الدكتور محمود عبد الغني ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الدورة نظمها مركز البحوث والدراسات القانونية بالكلية ، بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وذلك ضمن جهود كلية الحقوق لتوفير بيئة علمية داعمة للباحثين، وتعزيز ثقافة البحث العلمي.


واستعرض الدكتور السيد فوده خلال الدورة التى شهدها الدكتور محمد منصور عميد الكلية عددا من المحاور المتعلقة بأسس البحث العلمي، وآليات إعداد الأبحاث والدراسات القانونية وفق الأسس العلمية السليمة، إلى جانب استعراض أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الباحثون وسبل تجنبها.


وأكد “ فوده ” على أهمية تنمية المهارات البحثية والعلمية للباحثين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الدراسات القانونية وتعزيز جودة المخرجات البحثية.
يذكر ان الدورة شهدها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين وأعضاء الهيئة المعاونة، بالإضافة إلى عدد من الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

جامعة بنها بنها كلية الحقوق دورة تدريبية القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

ترشيحاتنا

إنجي شرف

إنجي شرف تحسم الجدل حول وفاتها.. وتكشف حقيقة مرضها

سيد الحسيني

بعد صراع مع المرض.. سعد الصغير يودّع سيد الحسيني بكلمات مؤثرة

نغم باند

«نغم باند» تقدم تجربة غنائية بأسلوب «الأكابيلا» في بيت السحيمي

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد