دورة تدريبية بحقوق بنها عن مهارات البحث العلمي وإعداد الدراسات القانونية

نظمت كلية الحقوق بجامعة بنها، دورة تدريبية بعنوان «مهارات البحث العلمي وكيفية إعداد الأبحاث والدراسات القانونية وتجنب الوقوع في الأخطاء الشائعة في مجال الأبحاث العلمية»، وذلك في إطار حرص الكلية على دعم البحث العلمي وتنمية مهارات الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

جاء ذلك تحت برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منصور حمزة، عميد كلية الحقوق، وحاضر فيها الدكتور السيد عبد الحميد فودة، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقال الدكتور محمود عبد الغني ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الدورة نظمها مركز البحوث والدراسات القانونية بالكلية ، بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وذلك ضمن جهود كلية الحقوق لتوفير بيئة علمية داعمة للباحثين، وتعزيز ثقافة البحث العلمي.



واستعرض الدكتور السيد فوده خلال الدورة التى شهدها الدكتور محمد منصور عميد الكلية عددا من المحاور المتعلقة بأسس البحث العلمي، وآليات إعداد الأبحاث والدراسات القانونية وفق الأسس العلمية السليمة، إلى جانب استعراض أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الباحثون وسبل تجنبها.



وأكد “ فوده ” على أهمية تنمية المهارات البحثية والعلمية للباحثين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الدراسات القانونية وتعزيز جودة المخرجات البحثية.

يذكر ان الدورة شهدها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين وأعضاء الهيئة المعاونة، بالإضافة إلى عدد من الباحثين وطلاب الدراسات العليا.