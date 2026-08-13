قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
محمود صلاح بين الأهلي ومالاجا.. القرار النهائي بعد اجتماع غزل المحلة
لم يتحمل الصدمة.. وفاة شاب في نفس لحظة رحيل أمه بمستشفى طوارئ المنصورة
رباط صليبي.. فرج عامر يكشف طبيعة الإصابة الصادمة لـ بلعمري
جميع الأنواع مستمرة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن وقف استيراد الأنسولين
رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي
أصغر مُتحدثة للبيت الأبيض .. كارولين ليفيت تطوي صفحة ترامب في توقيت حسّاس | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 13 أغسطس 2026: فرصة تعارف

برج الميزان
برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بشخصيته الهادئة وحبه للتوازن والاستقرار، كما يعرف بقدرته على التعامل مع الآخرين بذكاء ولباقة، ويميل دائمًا إلى البحث عن السلام النفسي والابتعاد عن التوتر والمشكلات.

وإليك توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 13 أغسطس 2026

 قد يشهد هذا اليوم تحركاً في مبلغ كان عالقاً أو متأخراً أو قيد المراجعة. قد تبدأ عملية تحويل معلقة، أو دفعة من عميل، أو تسوية عائلية، أو تعويض مكتبي، في النفاذ، وإن لم يكن ذلك دفعة واحدة. مع ذلك، لا تعتبر هذا إشارةً للمغامرة باستثمارات محفوفة بالمخاطر.

توقعات برج الميزان صحيا

إذا كنت تعاني من اضطراب في النوم مؤخرًا، فقد تشعر بالخمول صباحًا ثم تهدأ لاحقًا. توخَّ الحذر أثناء القيادة، خاصةً في الازدحام المروري، وعند تغيير المسارات، أو عند التسرع بعد التأخير. تناول وجبات خفيفة، وشرب كمية كافية من الماء، وتجنب ردود الفعل المبالغ فيها، كلها أمورٌ تُساعد أكثر مما تتصور. .

توقعات برج الميزان عاطفيا

إذا كنت أعزبًا، فقد تتاح لك فرصة التعارف عن طريق العائلة أو المعارف، أو قد تُفتح محادثة حول الالتزام. دع الأمور تتطور بشكل طبيعي دون استعجال التوقعات.

برج الميزان اليوم مهنيا

 قد يكون المدير أو المسؤول أو المعلم أو أي جهة اتصال مهمة أكثر تقبلاً من المعتاد، مما يجعل هذا اليوم مناسباً لطلب الملاحظات أو المضي قدماً في مسألة رسمية. قد يناقش رجال الأعمال تعاوناً أو مقترحاً، ولكن ينبغي اتخاذ القرارات النهائية بعد دراسة متأنية. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

تتطلب الأمور المالية نهجًا عمليًا. قد يكون الدخل المرتبط بالعمل أو نصيحة من شخص ذي خبرة مفيدًا، بينما تحتاج الشؤون المالية المشتركة أو العائلية إلى إدارة دقيقة. إذا كان الدعم يأتي من الأقارب أو الأصهار، فافهم الشروط بوضوح قبل الموافقة، هذا يوم مناسب لمراجعة الاشتراكات، والمبالغ المستردة، ورسوم الدراسة، أو المدفوعات المعلقة بدلًا من القيام بعمليات شراء متسرعة.

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج الابراج اليوم برج الميزان حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

جزيرة الوراق

مرور مواد أو مستلزمات بناء.. بيان هام بشأن جزيرة الوراق الجديدة

ترشيحاتنا

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق شقة بإحدى قرى الدقهلية

مشروع النيل يستطيع

جامعة المنيا .. مشروع « Nile Can » للبيولوجيا الجزيئية والأورام ضمن أفضل 10 مشروعات بجائزة مصر للتميز الحكومي

طب الزقازيق

ندوة بطب الزقازيق لتدريب طلاب جامعة الطفل على الإسعافات الأولية

بالصور

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد