نائب بالشيوخ: إطلاق منصة وطنية يسهم في توفير بيئة حقيقية لتمكين الشباب

أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم الشباب العالمي رسالة تأكيد على أن الشباب هم وقود المجتمع وشريك أصيل في مسيرة البناء والتنمية.

وقال الجندي في بيان له اليوم، إن الاعتراف الرسمي بدور الشباب وإتاحة منصات وطنية لمبادرتهم يعد خطوة استراتيجية نحو تفعيل طاقات جيل كامل، وانعكاس لرؤية حكيمة تضع المستقبل في أيدي أبنائه.

وثمن النائب إعلان الرئيس السيسي إطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، لتضيف بعدًا جديدًا للحوارات المجتمعية وتفتح مسارات مباشرة لعرض الأفكار وتحويل المبادرات إلى مشاريع ملموسة، مع ربط الشباب بالجهات التنفيذية والخبرات المتخصصة لتسريع وتيرة الإنجاز.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، كافة مؤسسات الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون الكامل مع هذه المبادرة، وتوفير بيئة حقيقية للتمكين تشمل التدريب والتمويل والإرشاد الفني، قائلًا: "الشباب يحتاجون دعمًا متكاملًا يواكب طموحاتهم ويمنحهم أدوات النجاح، لا مجرد وعود أو شعارات.

ووجه عضو الهيئة العليا في حزب الوفد رسالة إلى شباب مصر طالبهم بيها بضرورة تحمل مسؤولية البناء والعمل على تحويل الطاقات الشبابية إلى إنتاج وفرص عمل ومشروعات محلية تخدم المجتمع.

كما شدد النائب حازم الجندي على ضرورة توفير الدعم الكامل لهذه الرؤية عبر الشراكات العملية مع أي جهة تسعى لتمكين الشباب، مشيدًا بقيادة الدولة التي تعطي الأولوية للشباب كون الاستثمار في الإنسان هو ضمان لمستقبل مصر المزدهر.