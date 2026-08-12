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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جـ ـريمة تهز وادي النطرون.. العثور على جثمان رجل مسن داخل منزله| ما القصة؟

العثور على جثمان رجل مسن داخل منزله بوادي النطرون
العثور على جثمان رجل مسن داخل منزله بوادي النطرون
ساندي رضا

شهدت منطقة حي السلام التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مأساوية، بعد العثور على جثمان رجل مسن داخل منزله، مصابًا بإصابات بالرقبة والظهر، وسط حالة من الصدمة بين أهالي المنطقة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة وضبط المشتبه به، لاسيما وأن خبر مقتل المسن أثار حالة من الرعب والخوف بين سكان المنطقة.

حالة من الرعب بين الجيران

وقال عدد من جيران المجني عليه، إن خبر العثور على جثمانه داخل منزله أصاب الأهالي بحالة من الصدمة، مؤكدين أن الواقعة كانت مفاجئة للجميع، خاصة أن الرجل كان يقيم بالمنطقة منذ فترة، ولم يتوقع أحد أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية.

وأضاف الجيران أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ، وبدأت في فحص المنزل ومناقشة عدد من المقيمين بالمنطقة، مؤكدين أن وجود آثار تلفيات داخل المسكن أثار تساؤلات حول ملابسات الجريمة، مطالبين بسرعة كشف الحقيقة وضبط المتسبب في الواقعة.

بداية الواقعة

وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان رجل في العقد السابع من العمر داخل مسكنه بمنطقة حي السلام.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز وادي النطرون إلى مكان البلاغ، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول موقع الحادث، وبدأت في إجراء المعاينات اللازمة وفحص مسرح الجريمة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

آثار إصابة بالرقبة والظهر

وبالفحص المبدئي، تبين وجود آثار إصابة بالرقبة والظهر بجثمان المجني عليه، كما كشفت المعاينة عن وجود كسر وتلفيات في بعض محتويات المنزل، وهو ما دفع أجهزة الأمن إلى بحث احتمال أن تكون الواقعة مرتبطة بدافع السرقة، مع استمرار فحص محتويات المسكن للتأكد من وجود أي متعلقات مفقودة.

وعقب اكتشاف الجريمة، جرى تشكيل فريق بحث موسع ضم ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة ومباحث مركز وادي النطرون، بهدف سرعة تحديد هوية مرتكب الواقعة، وكشف ملابسات الجريمة والدافع وراء ارتكابها.

الاشتباه في شاب سوداني الجنسية

وأشارت التحريات الأولية إلى الاشتباه في شاب سوداني الجنسية، يقيم في المنطقة ذاتها، فيما أفادت المعلومات الأولية بفراره من مكان الواقعة عقب ارتكاب الجريمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان اختباء المشتبه به وضبطه، من خلال فحص علاقاته وتحركاته ومناقشة عدد من الأشخاص المقيمين بالمنطقة، إلى جانب استكمال التحريات اللازمة حول الواقعة.

جهودها لكشف كافة ملابسات الواقعة

وفي الوقت نفسه، جرى إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على جميع تفاصيل الحادث، وتحديد الدافع الحقيقي وراء الجريمة والمسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه فيها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف كافة ملابسات الواقعة وضبط المشتبه به الهارب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى جهات التحقيق لاستكمال أعمالها.

مركز وادي النطرون الأجهزة الأمنية مدير أمن البحيرة مركز شرطة وادي النطرون

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